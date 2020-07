Das in Berlin und Istanbul ansässige Startup Meditopia erhält von Investoren 15 Millionen US-Dollar. Der Anbieter einer Meditations-App konnte - wie einige Mitbewerber - offenbar von der Coronakrise profitieren. In einer Series-A-Finanzierungsrunde hat Meditopia 15 Millionen Dollar aufgenommen. Meditopias Gesamtfinanzierung beläuft sich damit auf 18,2 Millionen Dollar. Angeführt wurde die Runde von den Risikokapitalunternehmen Creandum und Highlands Europe. Beide Unternehmen entsenden als Teil des Deals eine Person in den Vorstand des Startups. Meditopia hat seinen Sitz in Istanbul und Berlin. Die ...

