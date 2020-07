In den USA lag CHARLES SCHWAB mit 2,45 Mrd. $ Umsatz des zweiten Quartals leicht unter der Erwartung (2,48 Mrd. $) und rund 9 % unter den Erlösen im Vorjahresquartal. Das bereinigte Ergebnis war mit 54 Cents immerhin 1 Cent über dem Konsens. Im frühen US-Handel hat sich die Aktie um fast 3 % verbilligt.



SCHWAB befindet sich seit Mai 2018 im volatilen Abwärtstrend, die Aktie hat sich in knapp zwei Jahren mehr als halbiert (28 $ im März gegenüber 60,22 $ am Hoch). Das Ergebnis des Wettbewerbs mit teils neuen Angreifern und des niedrigen Zinsniveaus.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

CHARLES SCHWAB-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de