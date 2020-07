Der DXY kehrte den jüngsten Rückgang zur Marke von 95,80/75 um - Der Index könnte sich weiter erholen und den Bereich um 97,00 erneut testen - Der DXY zeigt einige Lebenszeichen, nachdem er am Mittwoch in den Bereich um 97,80 verkauft wurde, wo sich anscheinend eine nennenswerte Unterstützung befindet. Erwähnenswert ist, dass sich in der Region ...

