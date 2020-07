Betreiber von Photovoltaik-Anlagen zwischen 3 und 29,99 Kilowatt Leistung, deren Förderung ab Jahresbeginn 2021 ausläuft, können als Weiterbetriebsoption für ihre Anlage die "Sonnenflat direkt" abschließen. Die dabei notwendige Investition in einen Photovoltaik-Heimspeicher soll sich dabei in bestimmten Konstellationen bereits in weniger als zehn Jahren amortisieren.Die für den Herbst angekündigte EEG-Novelle soll Klarheit für Betreiber bringen, deren Photovoltaik-Anlagen ab dem 1. Januar 2021 aus der Förderung nach 20 Jahren fallen. Doch dies ist bislang nur eine weitere politische Ankündigung, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...