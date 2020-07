BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat mit Japans Premierminister Shinzo Abe über die Lage in Hongkong beraten. Das teilte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin mit. In der Videokonferenz brachten beide ihre Sorge zum Ausdruck, die Autonomie der chinesischen Sonderverwaltungszone könne im Zuge der Einführung des nationalen Sicherheitsgesetzes ausgehöhlt werden.

Merkel steht in der Kritik, auf die Übergriffe Pekings in Hongkong nicht konsequent genug zu reagieren. Das umstrittene Sicherheitsgesetz richtet sich gegen Aktivitäten, die von der chinesischen Regierung als subversiv, separatistisch oder terroristisch eingestuft werden. Beobachter sehen darin ein Ende des Prinzips "Ein Land, zwei Systeme", nach dem Hongkong seit der Rückgabe durch Großbritannien an China 1997 verwaltet wird.

Bei dem Gespräch waren sich Merkel und Abe auch einig, die bilateralen Beziehungen Deutschlands und der EU zu Japan fortzuentwickeln. Seibert zufolge wollen beide Seiten bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie weiter zusammenarbeiten, auch im Rahmen der G7 und der G20. Hierfür gelte es, den Multilateralismus zu stärken, insbesondere die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die Welthandelsorganisation (WTO).

