Die Capital Lounge GmbH, eine hunderprozentige Tochtergesellschaft der Signature AG, hat sich an der GerdBox Securities SE beteiligt. Die GerdBox Securities SE ist ein Start-Up aus dem Bereich der mobilen Sicherheitstechnik, das hochmoderne und mobile Tresore entwickelt. Der Ursprung der Gesellschaft geht auf die 2017 in Österreich durch den Sicherheitsexperten Gerhard Ziegler und den IT- und Marketingexperten Ries Bouwman gegründete GerdBox GmbH zurück. Alexander Coenen, Vorstand der Signature AG: "Die Beteiligung an der GerdBox Securities SE ist ein wichtiger Schritt in Richtung Investmenthaus, das Unternehmen mit Know-how, Netzwerk und Eigenkapital versorgt. Darüber hinaus verkörpern aussichtsreiche Wachstumsunternehmen wie die GerdBox Securities SE auch ...

