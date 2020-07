… kräftiges Wachstum vor. Der Weltmarktführer bei den Pizza-Diensten setzt die Maßstäbe für Börsenerfolg. Mit seinem speziellen Erfolgsrezept. Das erste Halbjahr bescherte dem US-Unternehmen in Heimatwährung einen Umsatzanstieg von 8,8 % auf 1,79 Mrd. $. Die Pandemie sorgte für eine starke Spaltung zwischen dem heimischen Geschäft, das um 19,9 % wuchs, und den internationalen Aktivitäten, die als Folge von Lockdowns um 8,1 % schrumpften.



Die Nettomarge des zweiten Quartals betrug 12,8 % nach 11,4 % im Vorjahr, der Gewinn je Aktie wurde von 2,19 auf 2,99 $ verbessert.



Im zweiten Quartal wuchs das Filialnetz in den USA um netto 39 auf 6.195 Standorte. International kamen, trotz 40 endgültiger Schließungen, netto 45 Filialen hinzu. Weltweit sind es insgesamt 17.173 Standorte, natürlich inklusive Franchising.Die Aktie von DOMINOS PIZZA INC war im März kurzzeitig um rund ein Viertel abgerutscht, setzte aber schnell die Aufwärtsbewegung fort. Aktuell wird für "DPZ" ein Marktwert von 16 Mrd. $ angezeigt.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



