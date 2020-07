Der EUR/CHF ist in den letzten Tagen dramatisch angestiegen und er hat den entscheidenden 200-Tage-Durchschnitt von 1,0736 überschritten. Ein Schlusskurs über dem 61,8%-Retracement des Juni/Juli-Rückgangs bei 1,0797 und dem 2019 Abwärtstrend bei 1,0813/29, würde die Gedanken an eine breitere Trendwende nach oben verstärken, so die Credit Suisse. Wichtige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...