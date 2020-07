Viel wurde nicht erwartet von der heutigen Sitzung der Europäischen Zentralbank. Und so ist es dann auch gekommen, ein klassisches Non-Event zeichnete sich ab. Die auf den letzten beiden Sitzungen beschlossenen Maßnahmen laufen unverändert weiter. Sowohl das Volumen des bis Mitte 2021 laufenden Pandemiekaufprogramms PEPP von 1,35 Billionen Euro als auch das monatliche APP-Programm in Höhe von 20 Milliarden Euro (plus 120 Milliarden Euro für die Monate März bis Dezember) wurden nicht angetastet. ...

