Open-Source-Archiv im Eis: In der Arktis hat GitHub damit begonnen Momentaufnahmen von auf der Plattform gespeichertem Code in einem Archiv für die Nachwelt zu konserviere. Wer dabei ist, hat jetzt einen Badge im Nutzerprofil. Auf der Entwicklerkonferenz GitHub Universe 2019 stellte CEO Nat Friedman das GitHub Archive Programm vor: Auf der Plattform befindlicher Code sollte in einem Archiv in der Arktis auf Filmrollen für die Nachwelt aufbewahrt werden. Am 2. Februar wurden zu diesem Zweck sogenannte Snapshots - Momentaufnahmen aller öffentlich einsehbarer Repositories auf GitHub.com erstellt und in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...