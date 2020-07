Alle Gewinne, die Sie mit Aktien oder anderen Wertpapieren erzielen, müssen Sie versteuern. Mit ein paar Tricks können Sie aber Steuern sparen. Wie Sie beim Aktienhandel die Steuerlast senken und wie Sie sich über die Steuererklärung Geld wieder zurückholen können, verraten wir in diesem Video.Wer als Anleger Kapitalerträge in der Steuererklärung nicht richtig angibt, zahlt womöglich zu viel Steuern. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Dividenden und Aktiengewinne in der Steuerklärung ...

