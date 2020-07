Der DAX bleibt unter 13000 und diese Woche sollte er die auch nicht überwinden, da viele ein Interesse haben, dass er am Freitag darunter bleibt. Negativ wird alles unter 12600 da offenbart der DAX dann das Scheitern an der 13000. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart. Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme vom DAX zeigen. ...

