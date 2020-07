Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Oberbank AG Stamm +0,24% auf 84, davor 14 Tage ohne Veränderung , ATX -0,39% auf 2323,24, davor 4 Tage im Plus (2,92% Zuwachs von 2266,2 auf 2332,35), ATX Prime -0,35% auf 1183, davor 4 Tage im Plus (2,72% Zuwachs von 1155,66 auf 1187,11), Lenzing -2,49% auf 43, davor 4 Tage im Plus (6,27% Zuwachs von 41,5 auf 44,1), RBI -0,71% auf 16,76, davor 4 Tage im Plus (4,65% Zuwachs von 16,13 auf 16,88), SBO -2,87% auf 23,7, davor 3 Tage im Plus (3,83% Zuwachs von 23,5 auf 24,4), SW Umwelttechnik -0,69% auf 28,8, davor 3 Tage ohne Veränderung . Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Stadlauer Malzfabrik AG 54 (MA100: 51,79, xU, davor 492 Tage unter dem MA100). Folgende Titel hatten einen Top3 ytd Platz bezogen auf die eigene Performance: ...

