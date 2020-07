LONDON/MÜNCHEN (IT-Times) - Der süddeutsche Online-Ticketvermarkter sowie Veranstalter von Live-Events, CTS Eventim, hat heute bekannt gegeben, sich an der Show Mamma Mia! The Party beteiligt zu haben. Die CTS Eventim AG & Co. KGaA beteiligt sich mit 49 Prozent der Anteile an der Produktion des Show...

Den vollständigen Artikel lesen ...