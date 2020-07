MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Telekomausrüster Adva Optical Networking will trotz eines starken Quartals wegen der Corona-Pandemie weiter keine Jahresprognose abgeben. Der Umsatz sei im zweiten Jahresviertel um 8,9 Prozent zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 145,0 Millionen Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend in München mit. Das Proforma Betriebsergebnis legte sogar um 133,0 Prozent auf 10,1 Millionen Euro zu. Die Kenngrößen wichen signifikant von den vorliegenden Schätzungen der Finanzanalysten ab, teilte das im SDax notierte Unternehmen weiter mit.



Anleger ließen es denn auch ordentlich krachen: Der Aktienkurs von Adva sprang auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um mehr als sieben Prozent nach oben.



Die endgültigen Geschäftszahlen sollen am 23. Juli veröffentlicht werden./he

