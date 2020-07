Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

US-Einzelhandelsumsatz im 2. Monat in Folge gestiegen

Die US-Einzelhändler haben ihre Umsätze im Juni im zweiten Monat nacheinander deutlich und zudem stärker als erwartet erhöht. Damit zeigte sich eine spürbare Erholung als Folge der weiteren Lockerungen nach den Corona-Beschränkungen. Allerdings bleibt die Sorge, dass es durch eine steigende Zahl an Neuinfektionen in den nächsten Monaten und voraussichtlich bereits im Juli zu Rückschlägen kommen kann.

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe nur leicht gesunken

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 11. Juli nur leicht und geringer als erwartet abgenommen. Sie bleibt damit auf einem historisch hohen Niveau, da sich der Arbeitsmarkt nur sehr langsam erholt, weil mehrere US-Bundesstaaten Schwierigkeiten bei der Eindämmung des Coronavirus haben.

Philly-Fed-Index im Juli gesunken

Die Lage der US-Industrie in der Region Philadelphia hat sich im Juli leicht eingetrübt. Der Konjunkturindex der Federal Reserve Bank of Philadelphia sank auf plus 24,1 Punkte von plus 27,5 im Juni. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Indexstand von plus 20,0 erwartet.

EZB ändert Geldpolitik nicht und signalisiert Handlungsbereitschaft

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat seine Geldpolitik wie erwartet unverändert gelassen, aber Handlungsbereitschaft signalisiert. Nach Mitteilung der EZB bleiben sowohl die Leitzinsen als auch die Wertpapierkaufprogramme sowie die sie betreffende Forward Guidance konstant. Der Hauptfinanzierungssatz beträgt 0,00 Prozent, der Spitzenrefinanzierungssatz 0,25 Prozent und der Bankeinlagensatz minus 0,50 Prozent.

EZB will Anleihekaufprogramm PEPP voll umsetzen

Die Europäische Zentralbank (EZB) denkt nach den Worten ihrer Präsidentin Christine Lagarde derzeit nicht an eine vorzeitige Beendigung des Pandemiekaufprogramms PEPP und macht sich über eine stärkere Orientierung dieser Käufe an den EZB-Kapitalanteilen keine Gedanken. In der Pressekonferenz nach der aktuellen Ratssitzung erklärte die EZB-Präsidentin außerdem, dass die EZB eine stärkere Freistellung der Banken vom negativen Einlagensatz gegenwärtig für unnötig halte.

Scholz will bei G20 Dynamik für Mindestbesteuerung aufrechterhalten

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will bei einer Videokonferenz der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) am Samstag laut deutschen Regierungskreisen darauf dringen, dass der Plan einer internationalen Mindestbesteuerung trotz der veränderter Bedingungen in der Corona-Pandemie weiter verfolgt wird. "Es geht darum, die Dynamik aufrecht zu erhalten, trotz Corona, trotz US-Wahlen", sagte ein hochrangiger Beamter aus dem Finanzministerium. "Da sind wir dran."

Spahn für stärkere EU-Gesundheitsbehörde und mehr Arzneimittelproduktion

Über die Stärkung der EU-Krankheitsbekämpfungsbehörde ECDC und mehr Arzneimittelproduktion in Europa hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mit seinen EU-Amtskollegen beraten. Spahn warnte nach den Gesprächen auch vor einem Nachlassen im Kampf gegen das Coronavirus. Nach heutigem Stand sei die Pandemie "weitestgehend unter Kontrolle", sagte der Minister. "Wir sehen aber auch, wie schnell es wieder zu Ausbrüchen kommen kann, wenn wir an bestimmten Stellen unvorsichtig sind."

Bund und Länder einigen sich auf Aussreiseperren in lokale Clustern

Im Streit um lokale Ausreisesperren in Corona-Hotspots haben sich Bund und Länder auf eine Cluster-Strategie geeinigt. Bei Covid-19-Ausbrüchen müssen die Beschränkungen nicht auf den gesamten Landkreis oder eine gesamte kreisfreie Stadt ausgeweitet werden. "Mit Blick auf die Verhältnismäßigkeit ist die Isolierung von Kontakt- bzw. Ausbruchsclustern im Vergleich zu regionalen Beschränkungsmaßnahmen ein milderes Mittel", heißt es in dem Beschluss, den das Bundespresseamt im Anschluss an das Gespräch von Bundeskanzleramtschef Helge Braun (CDU) mit den 16 Chefs der Staats- und Senatskanzleien verbreitete.

EU weitet Einreisestopp wegen Corona wieder auf Serbien und Montenegro aus

Die EU hat ihre Empfehlung für einen Einreisestopp für Drittstaaten wegen der Corona-Pandemie wieder auf Serbien und Montenegro ausgeweitet. Der EU-Rat veröffentlichte eine aktualisierte Liste mit 13 Ländern, bei denen eine Einreise wieder möglich ist. Bei Serbien und Montenegro hatte die EU zum 1. Juli den Mitgliedstaaten zunächst empfohlen, die Reisebeschränkungen aufzuheben.

Im EU-Finanzstreit zeichnet sich vor Sondergipfel noch kein Kompromiss ab

Vor dem Sondergipfel der EU-Staats- und Regierungschefs hat sich noch kein Kompromiss im Streit über den Corona-Hilfsfonds und den europäischen Haushalt abgezeichnet. Die Verhandlungen über das Finanzpaket von rund 1,8 Billionen Euro seien "schwierig und komplex", sagte ein EU-Diplomat. Ob es eine Einigung geben werde, sei offen. In Brüssel wurde nicht ausgeschlossen, dass ein zweiter Gipfel nötig sein wird.

Scholz im Februar 2019 über Wirecard-Verdacht informiert - Dokument

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) ist bereits seit Februar vergangenen Jahres über einen Verdacht gegen die Wirecard AG auf Marktmanipulation informiert gewesen. Das geht aus einem Bericht seines Ministeriums an den Bundestags-Finanzausschuss hervor, in den Dow Jones Newswires Einblick hatte.

London: Russische Hacker wollten Info zu Corona-Impfstoffen stehlen

Russische Hacker versuchen nach britischen Angaben im Auftrag Moskaus, an Informationen zu Corona-Impfstoffen zu kommen. "Mit ziemlicher Sicherheit" agiere die Hacker-Gruppe als Teil der russischen Geheimdienste, erklärte die britische Behörde für Cybersicherheit (NCSC). Ziele sind demnach Institute zur Forschung und Entwicklung von Impfstoffen in Großbritannien, Kanada und den USA.

Moskau bestreitet Einmischung in britische Wahl und Corona-Hackerangriffe

Russland hat die von Großbritannien erhobenen Vorwürfe der Einmischung in die Parlamentswahl im vergangenen Jahr sowie der Hackerangriffe auf Institute zurückgewiesen, die an der Forschung eines Corona-Impfstoffes beteiligt sind. "Wir haben keine Informationen darüber, wer Pharmaunternehmen und Forschungszentren in Großbritannien gehackt haben könnte", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow der russischen Nachrichtenagentur Tass. Russland habe "mit diesen Versuchen nichts zu tun".

Frankreich will 35 Milliarden Euro aus EU-Corona-Fonds

Frankreich beansprucht 35 Milliarden Euro aus dem geplanten Corona-Fonds der Europäischen Union. Regierungschef Jean Castex sagte, die Mittel sollten in ein Konjunkturprogramm im Umfang von 100 Milliarden Euro fließen, mit dem die französische Wirtschaft wieder auf die Beine kommen soll. Es umfasst unter anderem Anreize für die Industrie und den Umweltschutz. Der Corona-Hilfsfonds ist ab Freitag Thema beim EU-Gipfel in Brüssel, bei dem sich die Staats- und Regierungschefs erstmals seit Beginn der Pandemie wieder persönlich treffen.

Serbien und Kosovo führen erstmals wieder Gespräche in Brüssel

Nach anderthalb Jahren haben Serbien und Kosovo erstmals wieder direkte Gespräche unter EU-Vermittlung geführt. Der serbische Präsident Aleksandar Vucic und der kosovarische Ministerpräsident Avdullah Hoti trafen sich in Brüssel. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sagte, er erwarte "eine konstruktive Diskussion", um einen Beitrag zur Normalisierung der Beziehungen zu erreichen. Er forderte dabei Kompromissbereitschaft und Pragmatismus von beiden Seiten.

Polens Opposition reicht Beschwerde gegen Ergebnis der Präsidentenwahl ein

Die polnische Opposition hat nach der knappen Niederlage ihres Kandidaten Rafal Trzaskowski bei der Präsidentschaftswahl Beschwerde gegen das Wahlergebnis eingereicht. Die liberale Bürgerplattform (PO) zog vor das Oberste Gericht des Landes. Sie beklagte Unregelmäßigkeiten bei der Abstimmung und warf dem öffentlich-rechtlichen TV-Sender TVP Voreingenommenheit zugunsten des nationalkonservativen Präsidenten Andrzej Duda vor. Das Oberste Gericht muss nun bis zum 3. August über den Einspruch entscheiden.

