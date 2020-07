(shareribs.com) Frankfurt / New York 16.07.2020 - Biotech-Aktien zeigten sich am Donnerstag überwiegend leichter. Im deutschen Handel verloren MorphoSys und BioFrontera deutlich. An der Wall Street zeigt sich ebenfalls ein uneinheitliches Bild. Der DAX beendete den Handelstag mit einem Minus von 0,4 Prozent bei 12.874 Punkten. Hier ging es für Wirecard, MTU Aero und Infineon nach unten. E.On, RWE ...

Den vollständigen Artikel lesen ...