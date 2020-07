Mich hat ein Leser gefragt, was ich von der Aktie Taat Lifestyle and Wellness hat. Er hat mir einen "Artikel" geschickt, in dem das Papierchen angepriesen wird. Allein bei der Überschrift sollten alle Alarmglocken schrillen: "Breaking News: Ich denke, wir haben eine Aktie mit 10.000% Potential gefunden!" Was alles im Web angepriesen wird. Obskure Pennystocks ...

