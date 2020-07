In den nächsten Wochen dürfte der NZD/USD weiter in einer Spanne zwischen 0,6495 und 0,6620 notieren, so die FX-Strategen der UOB Group. Wichtige Zitate 24-Stunden-Prognose: "Der NZD handelte gestern zwischen 0,6525 und 0,6582 und übertraf ddamit die von uns erwartete Spanne von 0,6525/0,6570. Eine weitere Konsolidierung wäre zwar nicht überraschend, ...

