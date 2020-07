NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Analyst Jose Asumendi sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von "sehr positiven Resultaten". Diese könnten die Wettbewerber Volkswagen (VW) und BMW ermutigen, ebenfalls Eckdaten schon vorab zu veröffentlichen. Bei Daimler sei der überraschend hohe Barmittelbestand auf das sehr gute Management des Umlaufvermögens zurückzuführen./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2020 / 21:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2020 / 21:38 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007100000

DAIMLER-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de