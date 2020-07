Heidelbeeren sind hip. Gerade weil sie beim Verbraucher so gefragt sind, haben die Bauern in Niedersachsen ihre Anbauflächen in den vergangenen Jahren stetig vergrößert. Das Bundesland gilt mit aktuell 2.000 Hektar Fläche und rund 70 Prozent der Produktion als Zentrum des deutschen Heidelbeeranbaus. Bildquelle: Shutterstock.com Ernte-Fazit fällt eigentlich positiv...

