KASSEL (dpa-AFX) - Die "Hessische Niedersächsische Allgemeine" schreibt zur Drohmail-Affäre:



Der Gedanke, über die politische Verantwortung eines Ministers nachzudenken, der seinen Laden in Hessen offensichtlich nicht im Griff hat, scheint Beuth fremd zu sein. Damit steht der Rheingauer allerdings in jahrzehntelanger hessischer CDU-Tradition. Wenn es eng wird, steht man zusammen, egal wie schwer die Vorwürfe wiegen. Vom grünen Koalitionspartner geht offensichtlich auch keinerlei Gefahr aus. Wenn der Minister sich nächste Woche im Innenausschuss erklären muss, kann die Opposition zwar viel Tamtam veranstalten, zu Fall bringt ihn das nicht. Diese Reißleine könnte nur einer ziehen: Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier, der mit ansehen muss, wie Beuth die von seiner CDU seit 20 Jahren gerühmte Sicherheitsarchitektur zum Einsturz bringt, weil der Minister um sich schlägt und das Vertrauen in die Polizei aufs Spiel setzt./yyzz/DP/eas

