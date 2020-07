Es ist kein Geheimnis, dass China mit «One Belt, One Road» zunächst den eher rückständigen westchinesischen Regionen neue Impulse verleihen sowie eigenen Staatsbetrieben neue Märkte im Ausland erschliessen will."Interview: Mario Walser (erschienen im Procure Swiss Magazin) Herr Botschafter, was genau ist die «neue Seidenstrasse»? Unter der offiziellen Bezeichnung «One Belt, One Road» (OBOR) beziehungsweise «Belt and Road Initiative» (BRI) bündelt die Volksrepublik China seit 2013 Investitionen in Infrastrukturprojekte. Ziel ist der Auf- und Ausbau interkontinentaler Handels- und Infrastrukturnetze...

