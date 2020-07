Der amerikanische Finanzdienstleister RMR Group Inc. (ISIN: US74967R1068, NASDAQ: RMR) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 38 US-Cents ausbezahlen, wie am Donnerstag berichtet wurde. Ausgeschüttet wird die Dividende am 20. August 2020 (Record date: 27. Juli 2020). Damit erhalten die Aktionäre auf das Jahr gerechnet 1,52 US-Dollar. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Börsenkurs von 29,23 US-Dollar (Stand: 16. Juli ...

