FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.07.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 17.07.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

XFRA CA87974N1087 TEMBO GOLD CORP.

195H XFRA CNE1000029Z6 CHINA MERCH.SECUR. H YC 1

ID9 XFRA AU000000HLO6 HELLOWORLD TRAVEL LTD.

