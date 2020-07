SR Technics reagiert auf die Krise in der Luftfahrt und streicht eine Reihe von Dienstleistungen. Gleichzeitig hat sich das Unternehmen einen neuen Bankkredit gesichert.Kloten - SR Technics reagiert auf die Krise in der Luftfahrt und streicht eine Reihe von Dienstleistungen. Gleichzeitig hat sich das Unternehmen einen neuen Bankkredit gesichert. SR Technics habe angesichts des veränderten Marktumfelds die angebotenen Dienstleistungen kritisch geprüft, erklärte das Flugzeugwartungsunternehmen am Donnerstag in einem Communiqué. Nun komme es zu einer...

Den vollständigen Artikel lesen ...