FRANKFURT (dpa-AFX)AKTIENDEUTSCHLAND: - MODERATE GEWINNE - Zum Ende einer starken Woche unternimmt der Dax noch einmal einen Angriff auf die Marke von 12 900 Punkten: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit einem Plus von 0,2 Prozent ganz knapp darüber. Zur Wochenmitte war der Dax bereits um Haaresbreite an der runden Marke von 13 000 Punkten vorbei geschrammt, bevor er am Donnerstag dann schwächelte. Für die Woche steht jedoch bislang ein ordentliches Plus von 1,9 Prozent zu Buche.USA: - MODERATE VERLUSTE - An der Wall Street haben die US-Anleger nach den jüngsten Kursgewinnen wieder kalte Füße bekommen. Die wichtigsten Aktienindizes schlossen am Donnerstag im Minus, wobei die konjunktursensiblen Technologiewerte etwas stärker nachgaben als die Standardtitel. Börsianer verwiesen als Belastung unter anderem auf durchwachsene chinesische Wirtschaftsdaten. Sorgen bereitete Analysten die zuletzt schwache Entwicklung des Einzelhandels. Zudem bleibt in den USA der Arbeitsmarkt wegen der Corona-Pandemie stark unter Druck. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 0,50 Prozent auf 26 734,71 Punkte.ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Freitag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank zuletzt um rund ein halbes Prozent. In China fiel der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen um 0,36 Prozent, während der Hang Seng in Hongkong um ein halbes Prozent stieg.DAX 12874,97 -0,43% XDAX 12887,76 -0,17% EuroSTOXX 50 3365,35 -0,38% Stoxx50 3072,62 -0,52% DJIA 26734,71 -0,5% S&P 500 3215,57 -0,34% NASDAQ 100 10626,46 -0,7%ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖLRENTEN:Bund-Future 176,48 0,03% °DEVISEN:Euro/USD 1,1387 0,03% USD/Yen 107,18 -0,09% Euro/Yen 122,04 -0,06% °ROHÖL:Brent 43,25 -0,12 USD WTI 40,69 -0,05 USD °/mis