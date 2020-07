Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1386 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend.Auch zum Franken zeigt sich der Euro über Nacht praktisch unverändert. Er notiert derzeit bei 1,0756, nach 1,0757 am Vorabend. Der US-Dollar tritt bei 0,9449 ebenfalls an Ort und Stelle.Am Morgen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...