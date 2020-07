AM Best behält seinen stabilen Ausblick für den deutschen Schaden- und Unfallversicherungsmarkt bei. Zu den wesentlichen stützenden Faktoren gehört die Erwartung, dass eine robuste technische Rentabilität gewahrt bleiben kann. Darüber hinaus ist AM Best der Ansicht, dass die konservativen Anlageportfolios des Sektors die Anfälligkeit gegenüber der COVID-19-bedingten finanziellen Marktvolatilität begrenzen dürften.

Der neue Marktsegment-Bericht von AM Best mit dem Titel "Marktsegment-Ausblick: Schaden- und Unfallversicherung in Deutschland" merkt an, dass diese Faktoren zum Teil durch voraussichtlich niedrigere Prämienvolumen abgeschwächt werden, die der durch die COVID-19-Pandemie bedingten Konjunktureintrübung zuzuschreiben sind. Andere entgegenstehende Faktoren sind das anhaltende Niedrigzinsumfeld und eine durch Anfälligkeit gegenüber Naturgefahrenschäden möglich werdende Volatilität der versicherungstechnischen Erträge.

