Der Bund der Steuerzahler (BdST) hofft, dass der Bundesfinanzhof bis Jahresende über die Rentenbesteuerung zugunsten der Senioren entscheidet. "Eine Doppelbesteuerung von Renten ist tabu, dies hat das Bundesverfassungsgericht schon entschieden. Jetzt geht es konkret um die Frage, ob sie in der Praxis dennoch vorkommt", sagte BdSt-Präsident Reiner Holznagel der "Rheinischen Post".



Gespannt erwarte man die anstehenden Entscheidungen, die auch für andere Senioren wichtig seien. "Bisher hat sich die Politik vor allem mit der Höhe der Bruttorente befasst." Für die Senioren sei aber entscheidend, was ihnen nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben unterm Strich zum Leben bleibe, so Holznagel.



Aktuell laufen zwei Verfahren zur Rentenbesteuerung beim Bundesfinanzhof, beide sollen laut Steuerzahlerbund voraussichtlich Ende des Jahres entschieden werden.

