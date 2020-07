Der Komplex besteht seit mehr als 27 Jahren und plant, seine Kapazitäten in den nächsten fünf Jahren zu verdoppeln, um am kräftigen nationalen und regionalen Wachstum teilzuhaben. Die Entwicklung und Umsetzung dieses digitalen Zwillings erfolgen in mehreren Phasen im Zeitraum 2020 bis 2025. FKA Global ist der Partner für die Systemintegration und bietet die Digitalisierungsleistungen, Wartung und weitere Verbesserungen der Lösung nach der Umsetzung. Der digitale Zwilling des Petrochemiekomplexes Chandra Asri in Cilegon City, Indonesien, zeigt und visualisiert digitalisierte Daten der Anlage und des Engineerings. Dazu werden analoge Anlagedaten in ein automatisiertes Framework für den digitalen Zwilling transformiert. So lassen sich potenzielle Fehlerquellen minimieren. Auf die Informationen kann von jetzt an über eine integrierte digitale Plattform zugegriffen werden, was Genauigkeit, Konsistenz und Integrität der Daten ebenso sichert wie eine komfortable Wartung.

"Wir begrüßen diese Partnerschaft mit Bentley Systems und Siemens und freuen uns auf ausgezeichnete Ergebnisse in der Zukunft. Auf unserer Reise in die Digitalisierung, die Chandra Asri am Plan Indonesiens zu Industrie 4.0 ausgerichtet hat, werden wir uns mit einem zuverlässigen und bewährten Partner von anderen absetzen und unserer Marktstellung einen großen strategischen Vorteil verschaffen", so Erwin ...

