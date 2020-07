Leicht positiv gestimmt gehen die meisten Marktteilnehmer am frühen Freitagmorgen in den letzten Handelstag einer insgesamt recht starken Börsenwoche. Das zeigen die Sentiment-Analysen des AktienSensor Deutschland, die rund um die Uhr und in Echtzeit erstellt werden.

Für den deutschen Leitindex Dax lag das kurzfristige Sentiment am Freitagmorgen bei bis zu +33 Punkten (Maximalwert: +100 Punkte). Etwas beflügelt wird der Optimismus vieler Anleger derzeit durch aktuelle Konjunktur- und Wirtschaftsdaten: So hat etwa der Autokonzern Daimler im abgelaufenen Quartal zwar tiefrote Zahlen geschrieben, aber deutliche weniger Verlust eingefahren, als von vielen Analysen befürchtet. Hinsichtlich des MDax (bis zu +10 Punkte) und des TecDax (bis zu +49 Punkte) wurden ebenfalls positive Stimmungs-Werte gemessen. Dagegen wurden für den EuroStoxx 50 bis zu -69 Punkte (Maximalwert: -100 Punkte) registriert, für den Dow Jones Industrial lag das kurzfristige Sentiment mit bis zu -54 Punkten ebenfalls tief in der roten Zone.

ISIN: EU0009658145, DE0008469008, DE0008467416, US2605661048, DE0007203275

