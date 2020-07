Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Auftragsbestand der deutschen Industrie ist im Mai erneut zurückgegangen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) verringerte er sich gegenüber dem Vormonat um 0,8 Prozent, nachdem er sich im April um 1,1 Prozent verringert hatte. Gleichwohl stieg die Reichweite der Auftragsbestände auf 6,0 (April: 5,9) Monate.

Der Bestand an Inlandsaufträgen sank um 0,1 Prozent und der Bestand an Auslandsaufträgen um 1,2 Prozent. Im Vergleich zu Februar, dem Monat vor dem Beginn der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie in Deutschland, war der Auftragsbestand 2,7 Prozent niedriger.

Besonders gut gefüllt waren die Auftragsbücher bei den Herstellern von Investitionsgütern. Bei ihnen reichte der Auftragsbestand 8,5 (8,3) Monate. Bei den Produzenten von Vorleistungsgütern lag die Reichweite unverändert bei 2,9 Monaten, bei den Herstellern von Konsumgütern bei 2,4 (2,3) Monaten.

