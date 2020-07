NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für FMC von 84,20 auf 94,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Eine intensive Betrachtung des Konzerns habe seine Einstufung bestätigt, schrieb Analyst David Adlington in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Produktgeschäft komme bei der Einschätzung oft zu kurz und verdiene verstärkte Beachtung. Die vertikale Integration bringe Vorteile im Wettbewerb für den Dialysespezialisten./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2020 / 19:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2020 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005785802

FRESENIUS MEDICAL CARE-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de