Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel hat seine Amtskollegen unmittelbar vor Beginn des EU-Sondergipfels in Brüssel zum EU-Wiederaufbauplan und Haushalt zur Kompromissbereitschaft aufgerufen. "Ich bin der Überzeugung, dass wir es schaffen, es ist im Interesse aller", erklärte er im ZDF-Morgenmagazin. Einfach einen "Blankoscheck" ohne Kontrolle zu machen, gehe nicht. "Wenn jeder mit dem Taschenrechner kommt, wird das nichts", sagte Bettel aber der Bild-Zeitung. "Jeder muss mal ein bisschen Wasser in seinen Wein schütten."

Bettel bezifferte die Aussichten auf eine Einigung bis Ende Juli auf 65 zu 35 Prozent. Seinen Optimismus begründete der Premier auch mit seinem Vertrauen in die Verhandlungsführung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Er sei "ein Merkel-Fan in Bezug auf ihre Art zu arbeiten" und wisse, dass sie den Einfluss habe, den einen oder anderen zu überzeugen. "In diesem Moment, wo wirklich starke Führung gebraucht wird, vertraue ich darauf, dass sie die richtige Person ist."

Die unterschiedlichen Positionen der Gipfelteilnehmer hielt Bettel bei entsprechender Kompromissbereitschaft für vereinbar. "Die einen wollen nur Solidarität, die anderen Kontrolle haben - und die anderen wollen überhaupt nichts zahlen. Ich bin der Meinung, dass wir Solidarität, Regeln und Kontrolle brauchen", sagte er. Kritik übte er an der Berechnungsformel für die Verteilung der Hilfsgelder und sprach sich alternativ für eine Stufen-Lösung aus. Es sei "Unsinn", die Hilfen auf Basis der Arbeitslosigkeit der letzten fünf Jahre zu berechnen, wie die EU-Kommission es wolle.

Hingegen warnten der Chef der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, Carsten Linnemann, und der Europaabgeordnete Markus Pieper (beide CDU) vor der Finanzierung der geplanten 750-Milliarden-Hilfen gewarnt. "Das Volumen des Fonds ist zu groß", erklärten sie in einem Gastbeitrag für die Rheinische Post. "Eine Überlastung der ganzen EU droht." Mit dem 750-Milliarden-Fonds drohe die EU bereits in der Eurokrise gemachte Fehler zu wiederholen. Nötig seien "ehrliche Reformen statt neuer Schulden". Ein Reformprogramm müsse auch ein Restrukturierungsverfahren für Staaten beinhalten, das ein geordnetes Ausscheiden aus dem Euro-Raum möglich mache.

Auszahlungen an Reformzahlungen knüpfen

Auch FDP-Chef Lindner warnte Merkel vor falschen Weichenstellungen beim EU-Sondergipfel. "Die Bundeskanzlerin hat eine Schlüsselrolle, damit aus dem Wiederaufbaufonds nicht in Wahrheit nur ein Umverteilungsmechanismus wird", sagte Lindner der Funke-Mediengruppe. "Sonst ist die notwendige Zustimmung des Bundestages nicht gesichert." Die enormen Summen müssten ein Hebel sein, um neue Technologien wie Wasserstoff praktisch nutzbar zu machen. Auszahlungen sollten an Reformzusagen und konkrete Projekte gebunden werden.

Der Generalsekretär des CDU-Wirtschaftsrats, Wolfgang Steiger, sprach sich für Kredite anstelle von direkten Zuschüssen aus. Diese müssten an Bedingungen geknüpft werden. Wettbewerbsschwache Länder müssten nachhaltige Reformen einleiten, forderte Steiger. Nach einer Prüfung, ob die Reformen umgesetzt seien, "können die Kredite schrittweise in Zuschüsse umgewandelt werden".

Die Staats- und Regierungschefs der EU wollen am Freitag und Samstag bei dem Gipfel in Brüssel über den geplanten europäischen Wiederaufbaufonds und den Haushaltsplan für die Zeit von 2021 bis 2027 beraten. Merkel hat gemeinsam mit Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron einen Fonds über 500 Milliarden Euro vorgeschlagen, den die EU-Kommission noch um 250 Milliarden ausgeweitet hat. Unter anderem stören sich aber die "sparsamen vier" Staaten Österreich, Niederlande, Dänemark und Schweden daran, dass überwiegend Zuschüsse geplant sind.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/jhe

(END) Dow Jones Newswires

July 17, 2020 02:24 ET (06:24 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.