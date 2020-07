E-Commerce ist nicht erst seit der Corona-Pandemie aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Dennoch lag 2019 der E-Commerce-Anteil am Einzelhandelsmarkt in Deutschland bei weniger als 10 %. Selbst in den USA waren es keine 15 %. Spitzenreiter in diesem Wettbewerb ist wenig überraschend China, mit 25 %. Die heutigen Online-Anteile versprechen für E-Commerce-Unternehmen noch viele Jahre mit großartigen Wachstumschancen. Wie aber immer, verstecken sich auch in diesen Durchschnittswerten Extremwerte. ...

