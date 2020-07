Um diese den Aktionären wiederum schmackhaft zu machen, lässt sich die Gesellschaft vorzeitig in die Bücher zum ersten Halbjahr schauen.Steckborn - Die Versandapotheke Zur Rose tätigt inmitten der Coronakrise eine weitere Übernahme. Um diese zu finanzieren, wurde Kapitalerhöhung vollzogen. Um diese den Aktionären wiederum schmackhaft zu machen, liess sich die Gesellschaft vorzeitig in die Bücher zum ersten Halbjahr schauen. Die TeleClinic GmbH mit Sitz in München wurde zu einem Kaufpreis im mittleren zweistelligen...

Den vollständigen Artikel lesen ...