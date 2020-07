Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Auftragsbestand deutscher Industrie sinkt im Mai um 0,8 Prozent

Der Auftragsbestand der deutschen Industrie ist im Mai erneut zurückgegangen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) verringerte er sich gegenüber dem Vormonat um 0,8 Prozent, nachdem er sich im April um 1,1 Prozent verringert hatte. Gleichwohl stieg die Reichweite der Auftragsbestände auf 6,0 (April: 5,9) Monate.

Luxemburgs Premier ruft EU-Kollegen zu Kompromissbereitschaft auf

Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel hat seine Amtskollegen unmittelbar vor Beginn des EU-Sondergipfels in Brüssel zum EU-Wiederaufbauplan und Haushalt zur Kompromissbereitschaft aufgerufen. "Ich bin der Überzeugung, dass wir es schaffen, es ist im Interesse aller", erklärte er im ZDF-Morgenmagazin.

Giegold: EU-Parlament wird Brüsseler Gipfelbeschluss nicht einfach absegnen

Vor dem EU-Gipfel hat der grüne EU-Finanzpolitiker Sven Giegold deutlich gemacht, dass das Europaparlament die weitreichenden Vereinbarungen der Staats- und Regierungschefs zum EU-Haushalt und zum Corona-Konjunkturpaket nicht einfach absegnen wird. Auf dem am Freitag in Brüssel beginnenden Gipfel werde "nur die Verhandlungsposition der Mitgliedstaaten" ausgehandelt, betonte Giegold im ZDF-Morgenmagazin.

Williams: Fed-Maßnahmen erfolgreich

Laut dem Präsidenten der US-Notenbankfiliale von New York, John Williams, hat die Notfallkreditvergabe der US-Zentralbank (Fed) während der Coronavirus-Pandemie dazu beigetragen, die Märkte wieder zu gesunden. Finanzielle Unterstützung für die Amerikaner sei zur Bewältigung der Krise unerlässlich, so Williams weiter. "Die Bereitstellung massiver Liquidität hat sich als erfolgreich erwiesen", sagte der Notenbanker in per Video übermittelten Anmerkungen. Sie hätten das Funktionieren der Märkte wieder hergestellt und Schlimmeres verhindert.

USA verzeichnen mehr als 68.000 Coronavirus-Neuinfektionen

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den USA hat einen weiteren Rekordwert erreicht: Binnen 24 Stunden wurden nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität vom Donnerstagabend (Ortszeit) 68.428 neue Ansteckungsfälle registriert. Die Zahl der Corona-Toten sei um 974 auf 138.201 gestiegen. Erst am Mittwoch hatten die USA mit mehr als 67.600 Corona-Fällen einen Höchststand bei den täglich festgestellten Neuinfektionen verzeichnet.

Grenzen der USA zu Mexiko und Kanada bleiben weiteren Monat geschlossen

Wegen der Coronavirus-Pandemie riegeln die USA ihre Grenzen zu Mexiko und Kanada mindestens vier weitere Wochen ab. Die Grenzschließungen seien bis zum 20. August verlängert worden, teilte das Heimatschutzministerium am Donnerstag mit. Minister Chad Wolf verwies auf den "Erfolg" der seit Monaten bestehenden Reisebeschränkungen und die enge Zusammenarbeit mit den Nachbarländern Mexiko und Kanada.

Brasilien verzeichnet mehr als zwei Millionen Coronavirus-Infektionen

Brasilien hat in der Corona-Pandemie die Schwelle von zwei Millionen Infektionen mit dem neuartigen Virus überschritten. Wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte, wurden binnen 24 Stunden mehr als 45.400 Neuinfektionen registriert, die Zahl der Toten sei um 1.322 gestiegen. Insgesamt starben den Angaben zufolge mindestens 76.688 Menschen im größten Staat Lateinamerikas.

Offizielle Zahl der Corona-Infektionen in Indien übersteigt Millionenmarke

In Indien hat die offizielle Zahl der Corona-Infektionen die Marke von einer Million überschritten. Nach der Registrierung von knapp 35.000 Neuansteckungen binnen 24 Stunden seien landesweit mittlerweile 1.003.382 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen worden, teilte das indische Gesundheitsministerium am Freitag in Neu Delhi mit. Die Zahl der Corona-Toten stieg demnach um 687 auf 25.602.

93.000 Nerze in spanischem Zuchtbetrieb sollen wegen Corona getötet werden

Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in einer spanischen Zuchtfarm für Nerze haben die Behörden die Keulung von zehntausenden Tieren angeordnet. Fast 93.000 Nerze müssen getötet werden, wie der Landwirtschaftsminister der Region Aragón, Joaquín Olona, am Donnerstag ankündigte. Sieben Mitarbeiter des Betriebs in der etwa 100 Kilometer nordwestlich von Valencia gelegenen Ortschaft Puebla de Valverde waren vor knapp zwei Monaten positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Erneut demonstrieren Tausende in Sofia gegen konservative Regierung Bulgariens

In der bulgarischen Hauptstadt Sofia haben am Donnerstag den achten Tag in Folge tausende Menschen gegen die Regierung des konservativen Ministerpräsidenten Boiko Borissow demonstriert. Unter den mehr als 18.000 Demonstranten waren viele junge Menschen, die "Rücktritt" und "Mafia" skandierten. Sie legten den Verkehr in der Innenstadt für sieben Stunden lahm.

