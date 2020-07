Reply ist erfreut, mit der LEA Reply Supply Chain Execution Suite als maßgeblicher Anbieter in Gartners "2020 Market Guide for Yard Management" anerkannt worden zu sein.

Laut Gartner haben "in letzter Zeit die durch COVID-19 bedingten Beeinträchtigungen einen Mangel an Fokussierung beim Yard Management aufgezeigt. Diese Beeinträchtigungen verursachten längere Standzeiten und weitere Ineffizienzen. Dadurch entsteht ein neues Interesse an Yard Management Lösungen." Der Bericht hält weiter fest: "Die Notwendigkeit einer stärkeren Automatisierung und Digitalisierung, die durch die jüngsten Störungen und Sorgen rund um Social Distancing verursacht wurde, hat die in vielen Betrieben bestehenden Lücken sichtbarer gemacht." Und daher suchten Unternehmen "nach YMS-Lösungen, um die Lücken in der Versorgungskette zu schließen, die in ihrem eigenen Betrieb vorhanden sind, wie z.B. lange Wartezeiten der Transporte, ineffiziente Personalplanung, schlecht synchronisierte Warenbewegungen und ineffektive Dockplanung."

LEA ReplyTM Yard Management unterstützt die Ausführung von End-to-End-Yard Management-Aktivitäten mit einer umfassenden Reihe von Funktionen wie Gate-Flow, Dock-Scheduling, Dock-Management und Yard-Management.

LEA ReplyTM Yard Management (YMS) besteht aus einer Webschnittstelle, einer mobilen Anwendung. Die Lösung bietet ein Höchstmaß an Transparenz wie Kontrolle, beschleunigt den ein- und ausgehenden Verkehr, reduziert den innerbetrieblichen Verkehr und bietet fortschrittliche Optionen für die Lagerhaltung im Betriebshof.

LEA Reply YMS und LEA Reply Dock Scheduling können als eigenständige Anwendungen, parallel oder integriert mit anderen Supply Chain Execution-Lösungen der LEA ReplyTM Suite verwendet werden.

Der Marktleitfaden von Gartner prognostiziert entsprechend den Ergebnissen des Modern Materials Handling Annual Warehouse and Distribution Center Automation Survey: "Unternehmen, die in den nächsten zwei Jahren bestehende SCE-Software aktualisieren oder neue SCE-Software implementieren wollen, haben WMS (56%), WCS (43%), YMS (43%), TMS (41%) und Lagerausführungssysteme (41%) im Visier."

Gartner-Abonnenten können den vollständigen Bericht hier herunterladen.

