Gestern gab es am EUR Primärmarkt nur die Emission der Gamenet Group SPA zu verzeichnen. Während der variabel verzinste Teil (EUR 300 Mio., 5NC1) der Dual-Tranche Senior Secured Anleihe mit 3mL+600 BP am oberen Ende der Preisindikation platziert wurde, lag die Rendite der fix verzinsten Tranche (EUR 340 Mio., 5NC2) mit 6,25 % am unteren Ende der Preisindikation. Die Emittenten- als auch Emissionsratings sind noch ausstehend. Ausgewählte Ratingänderungen: S&P senkte gestern das Codere S.A. Rating von CCCauf CC bei negativem Ausblick. Grund hierfür ist, dass die diese Woche von Codere bekanntgegebene Übereinkunft mit einer bestehenden Anleihengläubigergruppe (57,5 %), über eine Neufinanzierung in Höhe von EUR 250 Mio. als auch Streckung der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...