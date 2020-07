Klar kann man etwas Geld für die nächste große Marktkorrektur sparen. Aktien sind derzeit volatil. Es scheint viele Gelegenheiten zu geben, um auf dem Weg nach oben oder nach unten einzusteigen. Aber was wäre, wenn man gar nicht bis zum nächsten Abschwung warten müsste? Was wäre, wenn man sich auf Aktien konzentrieren würde, die in einigen Fällen auch in schlimmen Szenarien richtiggehend gedeihen? Netflix (WKN: 552484), Zoom Video (WKN: A2PGJ2) und DocuSign (WKN: A2JHLZ) sind drei Aktien mit Geschäftsmodellen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...