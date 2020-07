Zum vierten Mal in Folge erhält Workday die Auszeichnung als Leader für die Vollständigkeit der Vision ("completeness of vision") und die Fähigkeit zur Umsetzung ("ability to execute")Zum vierten Mal in Folge erhält Workday die Auszeichnung als Leader für die Vollständigkeit der Vision ("completeness of vision") und die Fähigkeit zur Umsetzung ("ability to execute")

MUNICH, Germany, July 17, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday (https://www.workday.com/de-de/homepage.html) (NASDAQ:WDAY), ein führender Anbieter von Enterprise-Cloud-Anwendungen für das Finanz- (https://www.workday.com/de-de/applications/financial-management.html) undPersonalwesen (https://www.workday.com/de-de/applications/human-capital-management.html), gab heute bekannt, zum vierten Mal in Folge von Gartner im Leaders Quadrant des 2020 Gartner Magic Quadrant for Cloud Core Financial Management Suites for Midsize, Large, and Global Enterprises (https://forms.workday.com/de-de/reports/report-gartner-financial-management-magic-quadrant/form.html) * positioniert worden zu sein.



Unternehmen brauchen heute mehr denn je einen vertrauenswürdigen Partner, der sie durch unsichere Zeiten navigiert, geschäftskritische Abläufe absichert und die Geschäftskontinuität gewährleistet. Infolgedessen wenden sich Finanzleiter an Workday, um sie bei der Planung, Ausführung und Analyse mit einem einzigen System zu unterstützen. Workday investiert weiterhin in sein Kernangebot im Finanzbereich, Workday Financial Management (https://www.workday.com/de-de/applications/financial-management.html), das von mehr als 900 Kunden, darunter Aon, CNA, Equiniti, die Georgetown University und Panera Bread, für die Verwaltung ihrer Finanz- und Buchhaltungsdaten in der Cloud ausgewählt wurde.

Kontinuierliche Innovationen für das Office des CFOs

Die langjährige Mission von Workday, die Transformation des Finanzwesens durch die Macht der Daten zu beschleunigen, ist zu einer strategischen Priorität für jeden Finanzvorstand geworden. Das umfassende Portfolio des Unternehmens im Bereich Finanzanwendungen, bestehend aus Workday Financial Management, Workday Adaptive Planning (https://www.workday.com/de-de/applications/enterprise-business-planning.html) , Workday Prism Analytics (https://www.workday.com/de-de/applications/analytics/prism-analytics.html) , und Scout RFP (http://www.scoutrfp.com/) , stellt in Summe eine umfassende Lösung für die Bereiche Unternehmensplanung und -analyse, Berichtswesen, Vertragsmanagement, Rechnungsstellung und Buchführung dar.

Im vergangenen Jahr hat Workday neue Produkt- und Dienstleistungsangebote eingeführt, die das Aufgabenfeld des CFO weiter aufwerten. Die Kunden sind nun besser gerüstet, um Folgendes umzusetzen:

Effizienz und Innovation voranbringen. Neue Funktionen in Workday Financial Management adressieren drei Kernbereiche, die die Finanzabteilungen in die Lage versetzen, sich auf strategischere und wertschöpfendere Projekte zu fokussieren: Automatisierung, wobei das Ziel besteht, Finanztransaktionen kontaktlos abzuwickeln; Zero-Day-Close, wo maschinelles Lernen eingesetzt wird, um Fehler und Anomalien beispielsweise im Verbuchungsprozess (https://blog.workday.com/en-us/2019/machine-learning-across-workday-products-delivering-business-value-to-customers.html) aufzudecken; vorausschauende Prozesse, bei denen Empfehlungen mittels maschinellem Lernens Arbeitsabläufe wie den Abgleich von Kundenzahlungen und Projektzuweisungen optimieren.





Kundenzufriedenheit

Infolge des kontinuierlichen Engagements für Kundenservice und -erfolg, hat Workday eine Kundenzufriedenheitsrate von 97 Prozent erreicht. (https://blog.workday.com/en-us/2015/workdays-customer-satisfaction-and-how-we-measure-it.html)

Darüber hinaus belegt Gartner Peer Insights (https://www.gartner.com/reviews/market/cloud-core-financial-management-suites-for-midsize-large-and-global-enterprises/vendor/workday-hcm/product/workday-financial-management/reviews) die Kundenzufriedenheit durch verifizierte Bewertungen und Peer Reviews. Seit dem 01. Juli 2020 umfassen die Kundenbewertungen von Workday die folgenden Aussagen:

"Workday ist der kundenorientierteste Partner, mit dem ich in meiner über 20-jährigen Laufbahn zusammengearbeitet habe" -- Vice President in der Finanzindustrie [Gesamte Bewertung lesen (https://www.gartner.com/reviews/market/cloud-core-financial-management-suites-for-midsize-large-and-global-enterprises/vendor/workday-hcm/product/workday-financial-management/review/view/1288908)]



"Ein äußerst kooperativer Anbieter, der eine klare Vision für die Weiterentwicklung der Finanzfunktion hat und wie diese die Wertschöpfung im Unternehmen vorantreiben sollte" -- CFO im Dienstleistungssektor [Gesamte Bewertung lesen (https://www.gartner.com/reviews/market/cloud-core-financial-management-suites-for-midsize-large-and-global-enterprises/vendor/workday-hcm/product/workday-financial-management/review/view/1288853)]



"Mit der Implementierung von Workday konnten wir unser Finanzbuchhaltungssystem zielgerichteter ausrichten und gleichzeitig vereinfachen, was die Produktivität und Effizienz innerhalb unserer Belegschaft erhöht hat." -- Vice President für Finance und Controller im Gesundheitswesen [ Gesamte Bewertung lesen (https://www.gartner.com/reviews/market/cloud-core-financial-management-suites-for-midsize-large-and-global-enterprises/vendor/workday-hcm/product/workday-financial-management/review/view/1279974) ]

Zitate

"Wir sind davon überzeugt, dass die Auszeichnung von Workday durch Gartner als ein Leader im Bereich Cloud Core Financial Management Suites im vierten Jahr in Folge unser ausgeprägtes Kundenengagement und unsere Fähigkeit widerspiegelt, kontinuierlich Innovationen zu liefern, die dazu beitragen, aktuelle Herausforderungen in Unternehmen zu entschärfen", so Barbara Larson, General Manager, Workday Financial Management. "Für Organisationen im Finanzbereich ist es nun wichtiger denn je, einen zuverlässigen Partner wie Workday zu haben. Indem wir unseren Kunden Einblicke in Echtzeit, aktive Planung und anpassungsfähige Unternehmensprozesse ermöglichen, mit denen sie die aktuellen Herausforderungen meistern können, helfen wir ihnen, gestärkt aus dieser Zeit hervorzugehen und sich im Hinblick auf das Unternehmenswachstum besser zu positionieren."

"Mit Workday als Partner sind wir sehr zuversichtlich, dass wir unsere Buchhaltung und unseren Abschlussprozess optimieren können," sagt Bharat Shahdadpuri, AVP, Workday Finance & Data Management, bei CNA, einer der größten US-amerikanischen gewerblichen Schadens- und Unfallsversicherungsunternehmen. "Zudem sind wir mit dem Workday Accounting Center künftig in der Lage, die Umwandlung von Geschäftsereignissen in die Buchhaltung zu automatisieren. Das bietet uns wiederum tiefergehende Erkenntnisse, die unsere Entscheidungsfindung vorantreiben. Da unsere Fachanwender die Buchhaltungs- und Zuordnungsregeln selbst konfigurieren können, gehen wir davon aus, dass die CNA-Kosten für die Pflege der Buchhaltungsregeln dank des Workday Accounting Centers um 50% - 60% sinken werden, während die IT gleichzeitig mehr Zeit gewinnt."

Weiterführende Information

Lesen Sie den Blog " Workday Named a Leader in Gartner Magic Quadrant for Cloud Core Financial Management Suites for Midsize, Large, and Global Enterprises for Fourth Year in a Row (https://blog.workday.com/en-us/2020/workday-leader-gartner-cloud-core-financial-management-2020.html) ".



". Laden Sie den Report " 2020 Gartner Magic Quadrant for Cloud Core Financial Management Suites for Midsize, Large, and Global Enterprises (https://forms.workday.com/de-de/reports/report-gartner-financial-management-magic-quadrant/form.html) " herunter.



" herunter. Verfolgen Sie eine Demonstration von Workday Financial Management (https://www.workday.com/de-de/applications/financial-management.html) .

*Gartner "Magic Quadrant for Cloud Core Financial Management Suites for Midsize, Large, and Global Enterprises," by Robert Anderson | John Van Decker | Greg Leiter, 29. Juni 2020.

Gartner Haftungsausschluss

Weder unterstützt Gartner Anbieter, Produkte und Services, die in seinen Forschungspublikationen beschrieben werden, noch empfiehlt es die ausschließliche Zusammenarbeit mit Anbietern, die hohe Bewertungen oder anderweitige Anerkennungen erhalten haben. Gartners Forschungspublikationen bilden die Meinung von Gartners Forschungseinrichtung ab und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen missverstanden werden. Gartner schließt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen in Bezug auf diese Forschung aus, dazu zählen auch Gewährleistungen hinsichtlich der Markttauglichkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.

Die Bewertungen von Gartner Peer Insights stellen die subjektiven Meinungen einzelner Endnutzer auf der Grundlage ihrer eigenen Erfahrungen dar und repräsentieren nicht die Ansichten von Gartner oder seinen Partnern.

Über Workday

Workday (https://www.workday.com/de-de/homepage.html) ist ein führender Anbieter von Enterprise-Cloud-Anwendungen für das Finanz (http://www.workday.com/de/applications/financial_management.php)- und Personalwesen (http://www.workday.com/de/applications/human_capital_management.php). Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und bietet Anwendungen in den Bereichen Finanzmanagement, Human Capital Management, Planung und Analyse, die für globale Konzerne, Bildungseinrichtungen und Regierungsbehörden konzipiert sind. Von mittelständischen bis hin zu Fortune-50-Unternehmen haben sich Organisationen bereits für Workday entschieden.

