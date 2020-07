BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der französische Präsident Emmanuel Macron hat den EU-Sondergipfel über den nächsten EU-Haushaltsplan und das Programm zur Bewältigung der Corona-Wirtschaftskrise als einen "Moment der Wahrheit" für Europa bezeichnet. "Wir erleben gerade eine einzigartige Krise im Gesundheitsbereich, aber auch wirtschaftlich und sozial", sagte Macron am Freitag kurz vor Beginn der Gespräche der Staats- und Regierungschefs. Es brauche deswegen nun deutlich mehr Solidarität und Engagement. "Die nächsten Stunden werden absolut entscheidend sein", sagte Macron.



Bei dem am Freitag beginnenden Sondergipfel in Brüssel geht es konkret um den Vorschlag der EU-Kommission, 750 Milliarden Euro an den Finanzmärkten aufzunehmen und das Geld dann in ein Konjunktur- und Investitionsprogramm zur Bewältigung der Corona-Wirtschaftskrise zu stecken. Zudem ist eine Einigung über den kommenden siebenjährigen EU-Finanzrahmen nötig.



Ein Kompromiss könne es ermöglichen, den Wiederaufbau zu starten und technologisch, industriell und ökologisch eine neue Souveränität aufzubauen, sagte Macron.



Zu den Einigungschancen sagte Macron: "Ich bin zuversichtlich, aber vorsichtig." Er werde zusammen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und Ratspräsident Charles Michel alles dafür tun, um eine Einigung zu erzielen.



Der Gipfel ist für zwei Tage angesetzt. Es ist das erste Mal seit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie, dass sich die EU-Staats- und Regierungschefs wieder persönlich in Brüssel treffen./aha/DP/mis

