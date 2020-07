Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den Erdgas Futures Märkten seinen Abwärtstrend am Donnerstag ausbaute, da es um 175 Kontrakte bergab ging. Das Volumen war nach vier Tagen des Rückgangs um 96,3K Kontrakte gestiegen. Erdgas kann Konsolidierung ausbauen Die negative Kursentwicklung der Erdgaspreise ging am Donnerstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...