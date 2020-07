Von Andreas Kißler

BRÜSSEL/BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat zu Beginn des EU-Sondergipfels zum europäischen Wiederaufbaufonds und dem mehrjährigen Finanzrahmen die Einigungsmöglichkeiten zurückhaltend beurteilt.

Alle gingen "mit sehr viel Elan" in die Tagung, sagte sie bei ihrer Ankunft. "Aber ich muss sagen, dass die Unterschiede doch noch sehr, sehr groß sind und ich deswegen nicht voraussagen kann, ob wir bei diesem Mal schon zu einem Ergebnis kommen." Dies wäre zwar wünschenswert, man müsse aber auch "der Realität ins Auge" sehen. "Es bedarf wirklich großer Kompromissbereitschaft aller", sagte Merkel. "Insofern erwarte ich sehr, sehr schwere Verhandlungen."

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron forderte "Solidarität und Ehrgeiz" von den EU-Staaten. "Die nächsten Stunden sind absolut entscheidend", erklärte er. Er sei "zuversichtlich, aber vorsichtig". EU-Ratspräsident Charles Michel erklärte, die Verhandlungen würden "sehr schwierig" werden, es gehe nicht nur um Geld. "Aber es ist möglich, mit politischem Mut eine Einigung zu erzielen."

Gipfel könnte länger dauern

Andere EU-Spitzen meldeten aber auch bereits Kritik an. So wies der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis unter anderem geplante Rabatte für Nettozahlerstaaten zurück.

Die Staats- und Regierungschefs wollen am Freitag und Samstag bei dem Gipfel in Brüssel über den geplanten europäischen Wiederaufbaufonds und den Haushaltsplan für die Zeit von 2021 bis 2027 beraten. Mehrere von ihnen deuteten aber bereits an, dass der Gipfel auch länger andauern könnte.

Merkel hat gemeinsam mit Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron einen Fonds über 500 Milliarden Euro vorgeschlagen, den die EU-Kommission noch um 250 Milliarden ausgeweitet hat. Unter anderem stören sich aber die "sparsamen vier" Staaten Österreich, Niederlande, Dänemark und Schweden daran, dass überwiegend Zuschüsse geplant sind.

