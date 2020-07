BRÜSSEL (dpa-AFX) - Italiens Regierungschef Giuseppe Conte hat kurz vor dem Start des EU-Gipfels in Brüssel gefordert, nicht nur an die Finanzen, sondern auch an die europäischen Werte zu denken. Eine Einigung sei im Interesse aller EU-Bürger, sagte Conte am Freitag. "Ich bin mir der bestehenden Unterschiede voll bewusst, aber ich habe den festen Entschluss, dass wir sie überwinden müssen."



Ein Kompromiss sei nicht nur im Interesse der Italiener, "die viel gelitten haben und leiden, sondern im Interesse aller europäischen Bürger", betonte der parteilose Jurist. Der Gipfel müsse eine Lösung bringen, die auf den Werten der EU-Staaten basiere und Europa insgesamt gestärkt in die Zukunft gehen lasse. Die "rote Linie" Italiens sei, dass das Resultat "angemessen und wirksam" sein müsse.



Bei dem EU-Gipfel geht es um die geplanten milliardenschweren Corona-Hilfen. Italien mit seiner ohnehin angeschlagenen Wirtschaft leidet unter den Folgen der Corona-Krise besonders. In dem Mittelmeerland starben mit oder an der Viruskrankheit bisher mehr als 35 000 Menschen./pky/DP/stw

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de