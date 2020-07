Der USD/CAD hat es nicht geschafft, den aggressiven Ausverkauf vom Donnerstag durchzuhalten und den Markt in einer kurzfristigen Konsolidierung zu halten, da der Loonie zwischen 1,3619/32 und dem 200-Tage-Durchschnitt bei 1,3509 gefangen bleibt, so die Analysten der Credit Suisse. Wichtige Zitate "Obwohl eine weitere Entwicklung in der Range zu diesem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...