FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 17.07.2020 - 11.00 am



- CITIGROUP CUTS ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 564 (960) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS ASOS PRICE TARGET TO 4100 (4200) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS ROBERT WALTERS PRICE TARGET TO 350 (365) PENCE - UNDERPERF. - CREDIT SUISSE RAISES BOOHOO PRICE TARGET TO 440 (250) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RAISES EXPERIAN PLC PRICE TARGET TO 2550 (1950) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES GVC HOLDING PRICE TARGET TO 1060 (1040) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES NATIONAL GRID TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 940 (910) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 1270 (1100) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 570 (500) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS DFS FURNITURE PRICE TARGET TO 230 (250) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SUMO GROUP PRICE TARGET TO 180 (153) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN RAISES DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 875 (785) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC CUTS FIRSTGROUP PRICE TARGET TO 50 (65) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS GO-AHEAD GROUP PRICE TARGET TO 950 (1230) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 1100 (860) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES HOCHSCHILD MINING TARGET TO 235 (205) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RPT/DZ BANK RAISES FAIR VALUE FOR ANGLO AMERICAN TO 1250 (1150) PENCE - SOCGEN CUTS NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1050 (1200) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de