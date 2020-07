Die ARENDAR IT-Security GmbH hat unlängst ein dreijähriges Nachrangdarlehen mit einem jährlichen Zinskupon von 6,10% aufgelegt. Via Crowdfinanzierung möchte das IT-Unternehmen bis zu 750.000 Euro zur weiteren Markteinführung ihres Sicherheits-Gateways ARENDAR einsammeln. Das ARENDAR-Modul, das der IT-Sicherheit und Vernetzung in Unternehmen dient, hat nicht zuletzt durch die Coronakrise und die weitere Digitalisierung in der Arbeits- und Produktionswelt einen höheren Stellenwert bekommen. Home-Office, Remote-Überwachung und Fern-Maintenance sind arbeitsrelevante ...

Den vollständigen Artikel lesen ...