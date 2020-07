17.07.2020 - BioNTech SE (ISIN: US09075V1026) initiierte eines von mittlerweile mehr als 170 Impfstoffprojekten gegen "SARS-CoV-2" oder Covid-19 oder wie im allgemeinen Sprachgebrauch "den Corona Virus".Anfang der Woche meldete sich Fosun Pharma zu Wort mit einer Freigabe für die klinischen Studien des in Kooperation mit BioNTech verfolgten Impfstoffprojekts durch die Chinesischen Gesundheitsbehörden: "has received the acceptance notice of clinical trial application for the licensed COVID-19 vaccine product candidate BNT162b1 (the "Vaccine"). The clinical trial application of the Vaccine was accepted ...

